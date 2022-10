Põhimõtteline muutus põllumajanduses: noored oskavad väärtustada oma aega

Noormees ütles oma lõpukõnes: Maaelu paremaks muutmiseks tuleks minu arust alustada iseendast – olla naabri jaoks olemas ja elada nii, et ka naaber oleks minu jaoks olemas. Olema avatud, tegema asju koos, hoolima üksteisest, samas elama nii, et jääks aega endale ja oma perele.

Sama mõtet rõhutas konverentsi lõpudiskussioonis ka Ott Läänemets: „Oluline on see, et noored oskaksid väärtustada oma aega. Põllumajandus on pingeline valdkond, aga vaja on leida aega ka endale ja oma perele.“