Rahandusminister nendib, et raha on riigis otsakorral ning seda oleks kusagilt juurde vaja, ülehelikiirusel vahetuvad keskkonnaministrid aga korraldavad vaheldumisi enam- ja vähempakkumisi raiemahule.

Puidutööstused on investeerinud suurelt nii uuendustesse kui ka mahtude kasvu alates aastast 2010. Need investeeringud on tehtud arvestusega, et Eesti areng on stabiilne. Riik on toetanud seda moraalselt ning ka tugistruktuuride ja toetustega.