Jõulude lähenedes ilmuvad huvitavad pakkumised: üks lubab maagiat, teine sokiraha

Sokisahtel pakub kümme eurot sokiraha, soovitades sellegi kasutada jõulu- ja talveostudeks. Kui õigesti aru sain, on „ sokiraha” salasõna ja seda soovitatakse kasutada näiteks advendikalendrite ostul. Reklaam teatab, et sellega saab 10 eurot soodustust alates 49eurosest ostust.

Aga on veelgi luulelisem pakkumine. „Mässi end sooja luksusesse alpaka- ja meriinovillaga! Esimeste miinuskraadidega kaasnev külmetus võib ilusti oma kotid kokku pakkida ja astuma hakata, kui näeb su uut salli ja sokipaari! Läbi loigu plärtsuva, läbi lume sahiseva – meriinovillased sokid kummiku või saapa sees on pehme ja soe pai varvastele! Ei kratsi! Psst... sokiraha koodiga saad ka salli-soki komplektid kümme euri soodsamalt!“

Jackpot-deal alustab tagasihoidlikumalt, pakkudes otsepostitusreklaamis vaid ühe, aga see-eest väga vajaliku tööriista: „18 asja ühes: lumehelbe kujuga multitööriist. See lumehelbekese kujuga multitööriist võimaldab teil asju parandada. Igal lumehelbekese punktil on erinev tööriistapea, nii et mis tahes olukorras, kus tööriistakast puudub, võite olla kindel, et teie lumehelbekese multitööriist päästab päeva! Erinevate punktide hulka kuuluvad lame kruvikeeraja, Philipsi kruvikeeraja, mitu erineva suurusega kuuskantvõtit, pudeliavaja ja palju muud.“