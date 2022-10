KUULA | Kiireim viis insuldi tuvastamiseks: tõsta käed enda ette ja naerata!

Kuna insuldi korral on aju töö häiritud, ei pruugi inimene ise arugi saada, et temaga on midagi valesti. Kõrvalseisjatele võib tunduda, et inimene on purjus, sest tema tasakaalu ja kõnega pole kõik päris korras. Tähtis on osata insuldi sümptomeid ära tunda ja kiiresti abi kutsuda.