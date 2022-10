Tuntud ronitaime müük ja kasvatamine keelatakse Euroopa Liidus

Algselt Aasiast pärit võõrliik on põhiliselt vallutanud Kesk-Euroopa, kuid mitte ainult – ümaralehist tselastrit on märgatud ka Eesti looduses. Kuna tegu on tuntud ilutaimega, mida ka meil puukoolides hoogsalt müüakse, on antud taimekasvatajatele üleminekuperiood.