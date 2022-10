Rehvikaubamaja juht: paanikaks pole põhjust! Uutele nõuetele mittevastavaid talverehve Eestis praktiliselt ei leidu

„Viimastel päevadel on meedias kõvasti juttu olnud uuest lamellrehviseadusest ning tundub, et tekkinud on paanika ja asja sisu oleks vaja seletada,“ kirjutas www.tarturehv.ee tegevjuht ja omanik Pärt Loskit Maalehele. Avaldame tema kommentaari alljärgnevalt: