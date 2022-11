Ly Rootslane: õdede ja arstide tsunft takistab apteekritel inimeste aitamist, tulemuseks on haigekassa laostumine

Apteeker on sageli inimese esimene kontakt tervishoius, kes on kättesaadav ka õhtuti ja nädalavahetusel ning ilma ette registreerimata. Seetõttu on paras raiskamine, et apteekrite potentsiaal on Eestis suures osas kasutamata. Me saaks panustada lihtsamate tervisemurede lahendamisse ja tervisealasesse nõustamisse, samuti e-tervisesüsteemidesse ja lihtsamate protseduuride ning testide läbiviimisse, mis praegu on rangelt piiratud õdede ja arstide tsunftidega.