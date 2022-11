Andrus Valma: lahendus hinnatõusu vastu on lihtne – müü oma auto maha

Eesti inimene armastab oma autot ja liisingut. See on muutunud igapäeva osaks ja tundub paratamatuna. Kui veel aasta tagasi tundus, et auto omamine on küll kulu, ent see ei kaalu üles mugavust, siis tasub täna uuesti kulud kokku lüüa ja vaadata, kas auto on jätkuvalt tarbeese või on muutunud luksuskaubaks.