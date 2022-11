Rahandusministeerium koostab seadusemuudatust, et teha hoiu-laenuühistute tegevus läbipaistvamaks ja et sealsed hoiused oleks tulevikus paremini kaitstud. Praegu ei ole hoiu-laenuühistud erinevalt pankadest pideva järelevalve all ja sealsed hoiused pole tagatud. Probleem on suur ja seeläbi on paljud inimesed kaotanud oma säästud.