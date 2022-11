NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kas kena sügis jätkub veel või on aeg novembri sombuilmadeks käes?

Neljapäeva öösel ulatub Eesti kohale madalrõhulohk. Öötundidel on sadusid enam, päeval tõusva õhurõhu foonil hõredamalt ja ka sajuhulk on siis väiksem. Paiguti on udu. Tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3–9, päeval 6–11°.