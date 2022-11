Argo Ideon: käed üles, maksa maamaks ära!

Kui lugeda uudist, et maa korralise hindamise tagajärjel on Eestis maa väärtus 8,3 korda kasvanud, võib esmalt tekkida hirm, et kohe-kohe tullakse igalt maaomanikult või -kasutajalt seda raha sisse nõudma – lausa röövli kombel. Riigil ning omavalitsustelgi on ju eelarveauk suur. Milline hea võimalus oleks seda maamaksu toel lappida!