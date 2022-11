Liim on sageli parem valik kui kruvi, nael või pael

Moment FIX Super sobib poorsetele sisepindadele, kuivab kiiresti ja on pärast kuivamist ülevärvitav. Parim kasutada üle 10 °C. Liim on veepõhine ja lõhnatu.

Moment FIX Extreme Power sobib poorsetele sisepindadele ja suudab täita kuni 10 mm vahesid. Liim kuivab kiiresti ja on pärast kuivamist ülevärvitav. Parim kasutada üle 10 °C. Liim on veepõhine ja lõhnatu.

Moment FIX Express sobib suurepäraselt poorsetele ja mittepoorsetele pindadele. Lisaks sobib see nii sise- kui ka välitingimustesse ja on lihtsasti kasutatav isegi –10°C temperatuuriga. Kuna liim on veekindel, sobib see hästi niisketesse tingimustes ja on pärast kuivamist ka ülevärvitav. FIX Express on lahustipõhine.