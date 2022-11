Tauno Vahter: ükskõik kui banaalselt see ei kõla, noored on meie tulevik. Ja jälle on nad hukas!

„Noored on hukas“ on teatud liiki ajakirjanduslik tüüpmotiiv, mis kordub sama sageli nagu intervjuud naistaksojuhiga (intervjuusid meestrammijuhiga on vähem), maale kolinud hingerahu ja kaanelugu otsiv poolprominent, varastav munitsipaalpoliitik ja sel suvel rohkem kui kunagi varem treeninud talisportlane. „Noored on hukas“-lähenemine on korduv teema mitmel põhjusel. Esiteks on väga vähe teemasid, mis on noorteprobleemidest pühamad – sest ükskõik kui banaalselt see ei kõla, nad ju tõepoolest on meie tulevik.