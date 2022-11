Korstnapühkija räägib kogemusest: need, kes aastaid kütnud, teevad seda tihti ohtlikumalt kui algajad

Kui tihe töögraafik teil on?

See oleneb hooajast. Inimesed on harjunud mõtlema kütteseadmete puhastamisele enne kütteperioodi algust ehk sügiseti. Kuna mul on palju püsikliente, siis on töö aasta suhtes üsna võrdselt jaotunud – olen õpetanud inimesi, et korsten tuleks üle vaadata korra aastas. Samas on ooteaeg ikkagi sügiseti paar kuud, kevadel kuu aega.