NÄDALA ILMAPROGNOOS | Tasub valmistuda: tekkiv aktiivne osatsüklon toob mõndagi ebameeldivat

Laupäeval eemaldub madalrõhuala Venemaa põhjaalade suunas, kuid edelast ja läänest loodesse pöörduv tuul on jätkuvalt tugev, tuuleiilid ulatuvad öösel ja ennelõunal rannikul 18 m/s, õhtuks tuul aeglaselt nõrgeneb. Öösel sajab mitmel pool vihma, päeval pilvisus hõreneb ja kohatisi sajuhooge on vaid ennelõunal. Sooja on öösel 8–12, päeval 10–14°.