RETSEPT | Uskumatu, aga verivorstist saab teha ka magustoitu!

Verivorstist järelroog neljale:

„Võtsin verivorstid kestast välja ja purustasin sõrmede vahel. Laotasin ahjuplaadile koos kestadega röstima. Kasutasin miniverivorsti – need on just paraja suurusega ja hea vürtsiga. Lisaks panin juurde purustatud kaerahelbeküpsiseid, aga võib ka panna lihtsalt kaerahelbeid. Oma osa on siin moosil. Mina kasutasin klassikalist pohlamoosi ja mõnusalt magusat nooti andvat viigimarjamoosi, aga võib kasutada ka näiteks õuna või murakamoosi, kui neid juhtub kodus olema,“ selgitas kokk.