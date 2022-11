Mul on abikaasa surnud. Notar ütles, et saan oma vara pärandada vaid lastele. Lapselapsed, sugulased jt jäävad välja ning neile ei saa pärandada. Kas ka kinkeleping on samamoodi piiratud? Kui seadus selline on, siis jääb üldse arusaamatuks see testamentide tegemine. Palun selgitage, mis võimalused mul on oma vara jagamiseks.