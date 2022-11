NÄDALA ILMAPROGNOOS | Tali tuleb! Läheb külmaks ja saab ka juba rohkem lund

Ilm saab mõneks ajaks talvisema näo ja termomeetrinäidud langevad miinuspoolele, vaid tuulele avatud rannikualad muudab veepinnalt puhuv tuul leebemaks. Tänaseks kandub meile Peipsi tagant niiskust, tuues Lääne-Eestisse vihma ja lörtsi, idatiiba ka lund. Pärastlõunal jääb sajupilvi vähemaks ning selgemaid laike on taevas enam. Aga kirde- ja idatuul kogub kiirust, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on –1 kuni +3 kraadi.