Suur Munamägi on märgiline koht ja ka seal toimuv vaidlus on märgiline.

Metsandust räsivate konfliktide tagant otsitakse sageli puiduettevõtjate huvisid. Suur Munamägi toob ilmekalt esile, et see on vaid osa probleemist – tööstus saab suurepäraselt hakkama ilma sellesse metsatukka alles jäänud, üraskite puretud puiduta.