Kui külm tuba on liiga külm? Lootuses energiakuludelt kokku hoida võid suurendada riski neisse haigustesse jääda

Need, kellel on juba mõni krooniline haigus, on külma suhtes eriti tundlikud. See hõlmab nii füüsilist tervist, nagu vereringehäired, diabeet ja artriit, aga ka vaimse tervise seisundeid nagu depressioon ja ärevus. Kõrgemasse riskikategooriasse kuuluvad ka teatud puuetega inimesed, lapsed ja eakad.