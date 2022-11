Lisaks üha enam sadavale lumele ootavad ees ka korralikud külmakraadid. Liiklustingimused muutuvad ohtlikuks!

Kui pühapäeval suudab madalrõhkkond servaga üle Läänemere laieneda, siis liiguvad selle lumepilved üle Eesti. Puhub võrdlemisi tugev idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni –6, vaid rannikul jääb nulli lähedale, päeval 0 kuni –5 kraadi.

Sünoptik Kairo Kiitsak jagab Facebookis lumekaarte, kust võib välja lugeda, et pühapäeval tasub Tartu ümbruses oodata 15–20 cm paksust lumikatet.

Esmaspäeval koondub kõrgrõhuala Venemaale ja selle lääneserv katab Eestit. On üksikuid kergeid lumehooge. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel –4 kuni –9, selgineva taeva korral langeb –10 kraadist madalamale, paiguti kuni –12 kraadi. Päeval on temperatuur –2 kuni –6, Saaremaal ja Hiiumaal –1 kuni 1 plusskraadi piires, lisatakse keskkonnaagentuuri veebilehel.