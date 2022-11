Linnaosavanem Karmo Kuri: küttepuude hinna kompenseerimine tuleb ellu viia

Püütud on selgitada põhjuseid, miks seekord ei laienenud toetusmeetmed puuhalgudele, pelletitele või vedelkütusele, mis on väga paljudes eramajades küttevahendiks. Me ei tea, milliseks võib selles vallas kujuneda lähitulevikus vajadus. Seetõttu tuleks tulevikku silmas pidades kindlasti välja töötada meetmed, mis hõlmaksid ka neid kodutarbijaid, kellele kodu kütab soojaks peamiselt ahi või katel. See võib olla küll mõneti keerulisem, aga kohalike omavalitsustega kokku leppides ning vajalikku ressurssi andes täiesti teostatav. Toetuse eesmärgiks ei ole soodustada puidu ahju ajamist, vaid tagada elanike võrdne kohtlemine.



Erametsakeskuse andmetel on küttepuidu hind puidu hinnatõusu vedaja. Kolmandas kvartalis on hind tõusnud ligi 43 protsenti, aastaga aga enam kui kolm korda. Loomulikult määrab hinna pakkumise ja nõudluse koosmõju, aga suur osa inimesi on sundseisus. Mõneti kurioosne on see, et krimiuudistesse on jõudnud ka teated küttepuude vargusest.