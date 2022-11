JURIST VASTAB | Kas mul on õigus nõuda koondamist, kui minu tööd ja töötasu vähendati?

„Olen 15 aastat töötanud ühes firmas, nüüd otsustas juhtkond, et ma võiksin edaspidi töötada 0,5 koormusega. See aga tähendab, et ka töötasu seetõttu väheneb. Ma ei ole sellega nõus. Kas saan tööandjalt nõuda, et mind koondatakse? Kas koondamise puhul saan hüvitist ühe kuupalga ulatuses? Aga kui ise lahkumisavalduse esitan, siis ei saa? Mis eelised koondamisel veel on?“ küsib Maalehe lugeja.