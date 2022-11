14 kõhunäärmevähi sümptomit, mida sa tõenäoliselt ignoreerid

Kõhunäärme- ehk pankreasevähk on üks surmavamaid vähiliike. Haiguse sümptomid on sellised, mida on kerge ignoreerida - need meenutavad lihtsaid igapäevaseid vaevusi. Seetõttu avastatakse 50-60% pankreasevähi juhtumitest, kui see on juba jõudnud IV staadiumisse.