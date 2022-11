SEADUSEMUUDATUS | Uuest aastast saab kohtutäitur sisse nõuda lisaks elatisvõlgnevusele ka jooksva kuu elatist

„Üldine hinnatõus ja aasta algusest kehtima hakanud uus elatise arvestuse süsteem on pannud eriti raskesse olukorda just need lapsevanemad, kes kasvatavad lapsi üksi, teise vanema abita. Nad on niigi sotsiaalselt nõrgemas positsioonis ja on väga oluline, et regulatsioonid toetaksid selliste perede toimetulekut võimaikult tõhusalt,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg.