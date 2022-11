Argo Ideon: kerkib uhke hoone, mille nimi tuletab meelde inimese surelikkust

20. sajandi ulmekirjanduse meistril Isaac Asimovil on üks suhteliselt vähetuntud teos pealkirjaga „Fantastiline reis“ (Fantastic Voyage, 1966). Seal pisendatakse neli meest ja üks naine miniatuurseks, nii et nad saavad sõita mikroobisuuruses allveelaevas mööda veresooni inimese unearterisse ja hävitada laserrelvaga paha vereklomp. Muidugi on selline teekond ülimalt ohtlik ja seiklusrikas. Asimov kirjutas selle raamatu aga tellimustööna ühe filmistsenaariumi alusel, nii et põhifaabula ei olnud tema algupärane idee.