Lehtmetallisti ameti plussid: kõrge palk, kohapealne väljaõpe ja põnev töö lennukitega

Helena Ainsoo sõnul värbavad nad lehtmetalli töökotta praegu inimesi nii kuidas jaksavad, et kasvatada mitmest õpilasest spetsialistid. „Kindlasti on palju rutiini, aga ka põnevust ja missiooniga tööd. Tiime ja võimalusi ettevõttes kasvada ja areneda on erinevaid, igas tiimis on põnevaid väljakutseid.“