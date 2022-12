Eve Heinla: anname Kihnu lätlastele!

Igal sügisel hakkab Toompealt kostma üks kiun ja hala. Rahvasaadikud ohkavad ajakirjanike küsimusi kuuldes, et oh, jälle see katuseraha teema, ja kurdavad, et nemad ju lõpetaks selle jama ära, aga vaat need teised... Ja nii kordub kõik sügisest sügisesse, nagu lõputu küünlapäev.