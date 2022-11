HEA TEADA | Kui kaua säilib toit külmikus elektrikatkestuse korral?

Ennekõike on oluline silmas pidada toiduohutust ning ennetada toidumürgituse riski, kirjutab Reader's Digest. Seepärast tuleb võimalikuks elektrikatkestuseks valmistuda – olla teadlik riskidest ning hoida kodus varusid. Näiteks kui on teada, et homme võib puhkeda maru, varuge sügavkülma jääd või külmaelemente – need aitavad toidukaupa kauem külmas hoida.