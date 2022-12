Esimene lumi sulab alati? On hoopis aeg puuriidad üle hinnata ja viieks jagada

Tänapäevases kliimakäsitluses jäädaksegi ilmselt vaidlema selle üle, kas inimene on suutnud kliima soojenema panna või on meie ilusal planeedil mõni üllatus varuks. Ilmselgelt mõjutab kaheksa miljardit inimest väga tugevalt Maa talumisvõimet. Ka teadusuuringud kinnitavad, et nii see asi jätkuda ei saa.