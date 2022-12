Argo Ideoni pilk petukirjale: „Härra Zelly saadab miljon dollarit, aidaa, luuserid!“

Need ameeriklased – ehk on ameeriklane, aga võib muidugi ka olla, et eestikeelne kiri saadeti kusagilt Lagose äärelinnast – alustavad oma kirju ikka pikkade viisakusavaldustega. Enne kui jõuavad oluliseni: teie nimi ilmus ajalehes kui „üks neist, kellele hüvitatakse UNCC hüvitisprogrammis teie minevikus kaotatud raha“. Ja üks miljon USA dollarit hüvitist makstakse välja pangakonto kaudu.