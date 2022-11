Kui seni on hinnakasvu vedanud peamiselt energia kallinemine, siis edaspidi näeme üldist hinnatõusu.

Euroopa majanduse enim kõneldud probleem sel aastal on olnud kiire hinnatõus. Prognooside põhjal peaks see uuel aastal aeglustuma, kuid tarbijahinnad kerkivad ka järgmisel aastal tavapärasest tempokamalt. Aasta majanduses tuleb tõenäoliselt keeruline, aga kui võtta aluseks erinevate analüüside keskmised stsenaariumid, võib öelda, et saame hakkama.