NOTAR VASTAB | Milline peab olema volitus, et eakas inimene petta ei saaks?

Eakal inimesel on raske üksi hakkama saada maksete või pangatoimingutega, lisaks on tal liikumisraskusi, et käia vajadusel ise pangakontoris. Pangavolitus oli enne tehtud ühele isikule, kes oli selle lihtsalt valedega välja petnud ehk eaka inimese panka viinud ja saanud endale pangavolituse. Sellega kaasnes pettus, et volitatud isik hakkas volitaja pangakontolt tegema endale rahalisi ülekandeid ja maksis pangakonto omaniku nime alt eri kohtades oma arveid ja muid enda hüvesid kontoomaniku teadmata.