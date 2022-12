SEADUSEMUUDATUS | Uue Eesti passi saad välismaal kulleri abiga

Teenus erineb tavalisest kullerteenusest kõrgemate turvanõuete poolest. Riik peab tagama, et dokumente ei taotletaks vale identiteediga ja dokumente ei antaks vale isiku kätte. Nii vastutab kullerteenuse osutaja saadetise turvalise transpordi korraldamise eest kogu saadetise teekonna vältel. Samuti vastutab kuller, et pass antakse vaid selleks õigustatud inimese kätte. Passi transporditakse mittekehtivas staatuses ning politsei- ja piirivalveamet teeb passi kehtivaks alles pärast kinnitust, et inimene on dokumendi kätte saanud.