Erakordne olukord Jõgevamaal: karud ei plaanigi talveunne jääda. Mis on juhtunud?

Kalana jahtkonna vanema Aigar Jürjensi sõnul on üsna imelik, et piirkonna karud veel taliuinakus pole. „Karusid on nähtud erinevates piirkondades ja maha on jäänud neist erineva suurusega jalajäljed. Lustivere kandis on märgatud umbes kahe-kolmeaastast karu, kelle jälg on läbimõõduga 12 cm, Tapiku küla lahedal nähti aga karu, kelle jalajälg on 17–18 cm. Lahaveres on märgatud ema kahe pojaga, ema jalajälje läbimõõt oli 15 cm, ja Sulustvere kandis on märgatud karu 13 cm laiuse jalajäljega,“ selgitas Jürjens.