„Eestis on kõik väga hea, asjad toimivad kiiresti ja kokkulepped peavad, aga vot just nüüd juhtus nii, et lubati puud tuua hommikul, aga toodi hoopis pärastlõunal,“ ütleb ta heatujuliselt. Kui puud toas ja esikusse virna laotud, on aeg teed juua. Kahetoaline korter on õdus ja hubane, maamaja stiilis sisustatud. Tetiana 10aastane tütar Polina on pisut tõbine ja seepärast kooli ei läinud. Ta on kõhuli magamistoas suure voodi peal ja joonistab.