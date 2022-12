Kas teie teate, mida tähendab NIMBY? Mina sain seda teada Fermi Energia juhatuse liikme Diana Revjako kommentaarist ERRi uudistelehel, kus ta möönab, et on tõesti olnud Letipea kohalikega möödarääkimisi tuumajaama võimaliku asukoha suhtes: „Me saame aru, et see projekt tekitab kohalikes murelikkust ja NIMBY efekt oli oodatav.“