Parimat hapukapsast saab turult

Kui peaks tekkima mõte nüüd ise hapukapsast teha, siis leiab kauplustest ka kaasaegsemaid vahendeid kapsa riivimiseks. Ja ei pea ju valmistama tervet tünnitäit, piisab väiksemast purgist toidu kõrvale salatiks. Näpunäited hapukapsa valmistamiseks leiab YouTube’ist, ja nagu selgub, pole see sugugi keeruline – riivid kapsa ära, lisad soola ja soovi korral veidi suhkrut, muljud kapsast, kuni mahl väljas ning tambid tihedalt purki. Ja juba mõne päeva pärast kõlbabki süüa, on hea ja värskem kui see, mis poes ootab oma „parim enne“ lõppemist.