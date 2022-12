KUULA | Kui inimene enam elada ei taha, laske tal minna

„Surm on ühelt poolt meditsiiniline, teisalt aga igavikuline küsimus. Tänu meditsiini arengule me elame küll kauem, aga lihtsalt pikk elu ei tohiks olla eesmärk iseenesest. Inimese jaoks on tähtsam tema elu kvaliteet ja viletsat elusolemist ei soovi keegi,“ räägib dr Katrin Elmet.