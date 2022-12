Ajakirjanik Marko Kaljuveer ütleb, et poliitikasse minek on uus väljakutse. Maaülikoolist lahkuv rektor Mait Klaassen teatab, et uue rektori kõige suurem väljakutse on veelgi suurenda ülikooli nähtavust. Vahemärkusena: ka Klaassen on teada andnud, et kandideerib kevadel riigikokku.