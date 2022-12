Maalehe Elumuutuste horoskoop | Pluuto Veevalajas

Loogiline on arvata, et suuremad protsessid siit alles algavad. Pluuto teadvustab inimkonnale seda, mis on oma aja ära elanud, muutunud tuleviku jaoks kõlbmatuks või on vales suunas arenema hakanud. Kui Pluuto hoiatusi tõsiselt ei võeta ja olulisi samme ei astuta, siis võivad toimuda plahvatuslikud purustavad sündmused, mis nõuavad valdkonnas täiesti selgelt transformatsiooni.