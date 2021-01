Muutused ühiskonnas on seotud aeglaste planeetide liikumisega sodiaagiringis. Märgi vahetumine toob esile uued suunad ning võimalused majanduses ja poliitikas, aga ka arusaamistes ja väärtushinnangutes. Mida aeglasem on planeet, seda suurem ja põhjalikum on ümberkorralduste vajadus.

Taimi Uuesoo