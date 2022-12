Sellel ajal sündinud inimene on tihti tugev isiksus, kindlate põhimõtetega, tugeva enesevalitsusega, väliselt häirimatu, juhi kalduvustega, karismaatiline, võimeline mõjutama teisi, ei kannata käsutamist, tihti kamandav, loominguline ja südamlik, aga vähese empaatiavõimega. Loomulikult on isiklike märkide erinevus väga suure tähendusega. Võimendatult tuleb Pluuto esile siis, kui kas Päike, Kuu või tõusumärk on samuti Lõvis.