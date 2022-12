Maalehe Elumuutuste horoskoop | Pluuto Amburis

Neil aegadel sündinud inimesed võivad väga tugevalt tunnetada, et inimkonnal pole sellisel kujul tulevikku, ja see paneb otsima elu mõtet. Seda põlvkonda võiks nimetada ka usuvahetajate põlvkonnaks. Teemad, mis on pikalt olnud elu mõtteks, kaotavad tähtsuse ja elu jooksul toimuv suur vaimne muutus võib viia kardinaalselt erinevatele radadele.