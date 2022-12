Mele Pesti: maastikuarhitekt on ülikangelane, kes loob meie tuleviku elukeskkonda

On üks supertegija, kelle ülesandeks ja oskuseks on vaadata süsteemi tervikuna: kuidas ühendada linna ja loodust; arengut ja jätkusuutlikkust; kuidas sobitub inimene oma kasvavate vajadustega keskkonda nii, et seda ära ei lõhu. See on maastikuarhitekt, kes näeb nii linnas kui ka maal tervikut: milline on rohevõrgustik planeeritud hoone ümber, millised on inimese liikumisteed.