Täna, 12. detsembril Kassari muuseumi juures tehtud foto. See puu murdus juba enne, kui “torm” kohale jõudis. Hiidlastele on paksu lumekihi tekitatud kahjud juba mitu päeva peavalu valmistanud, paljud on siiani elektrita.

FOTO: Tiina Kaukvere | Erakogu