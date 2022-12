JURIST VASTAB | Mind võeti tööle, aga töölepingut ei sõlmitud. Kas nii saab teha?

Läksin kuulutuse peale ühte firmasse, kus otsiti töötajat. Mulle öeldi, et nad võtavad mu tööle, aga töölepingut ei sõlmita, vaid olen suulise korraldusega tööle võetud katseajaga. Ülemus ütles, et kui katseajal selgub, et ma sobin, siis sõlmib minuga kirjaliku töölepingu. Seni kehtib suuline tööleping. Kas nii saab teha?