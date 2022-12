HINNARALLI JÄTKUB | Vaata, palju on populaarsete toiduainete hinnad aastaga tõusnud

Novembri hinnavaatlused kauplustes näitasid, et pea kõik toidukaubad on aastaga kallinenud.

Lihatoodetest on enim kallinenud kondita veiseliha (40,1%), hakkliha (38,9%) ja broiler (29%). Lõhe on kallinenud 51,9%, ent forell odavnes 4,8%. Piimatoodetest on enim kallinenud kilepakis piim (57,4%), hapukoor (52%), kohvikoor (47,4%) ja kilepakis keefir (39,1%). Köögiviljadest on kallimad importtomat (50,5%) ja kapsas 39%, samas lahtine kartul odavnes 5,6%. Märkimisväärselt on tõusnud suhkru (104,8%) ja nisujahu (82,4%) hind. Saia ja leiva hind on tõusnud 38,7% ja 29,4%.