VASTUKAJA | Mis mõttes on tervete inimeste kontrollimine kasutu? Dr Merilind ei nõustu dr Rospu arvamusega

Perearst Piret Rospu märkis 10. novembri Maalehes, et tervete inimeste tervisekontroll ei aita ennetada haigusi ega vähendada suremust. Kasutud, väitis perearst, öeldes veel, et: „Seda on uuritud, osas riikides aktiivselt praktiseeritakse. Tegelikult see ei aita ennetada haigusi, ei aita pikendada eluiga, ei aita vähendada suremust.“