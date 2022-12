MAALEHE ELUMUUTUSTE HOROSKOOP 2023 | Ees ootavad kaks muutuste kümnendit

Muutused ajaloos ja ühiskondlikus teadvuses on seotud aeglaste planeetide liikumisega sodiaagiringis. Märgi vahetumine toob esile uued suunad ja võimalused majanduses ning poliitikas, aga ka ühiskonnas levinud arusaamades ja väärtushinnangutes. Mida aeglasem on planeet, seda suuremale ja põhjalikumale ümberkorralduste vajadusele ta viitab. Sel aastal jõuab Kaladesse Saturn ja korraks näitab end Veevalajas Pluuto, et järgmise 20 aasta jooksul teha restart viimasel kolmel aastal inimkonnale probleeme valmistanud valdkondades.